«Если в нашей стране ничего не изменится, я буду на Площади!» 1 18.06.2020, 15:14

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Архивное ФОТО: «НАША НІВА»

Эмоциональное заявление обычной белоруски.

Подписчица телеграм-канала "Баста!" Елена рассказала, почему нужно выходить на улицы.

"Я простая женщина, жена и мать, которая всегда была далека от политики, - пишет она. - Но в это сложное время для нашей страны не могу молчать. Я хочу сказать одно. Если в нашей стране ничего не изменится, я буду на Площади!

Мне очень страшно и мне есть что терять. Я очень боюсь остаться дома, рассуждая о том, что "все равно ничего не получится" и я очень боюсь потерять свою совесть. Я боюсь, что после того как я не выйду на площадь за себя, за своих детей, за своих внуков, за своих больных родителей, я перестану существовать как человек.

Как можно будет жить на одной земле и смотреть в глаза таким людям как Сергей и Светлана Тихановские, Николай Статкевич, Павел Северинец1 и многим другим активистам, над которыми издеваются и которые не побоялись за нас и для нас выходить и бороться?

А еще я боюсь, что мои дети никогда не смогут жить свободно на своей родной земле и, в конечном итоге, уедут навсегда. Я боюсь, что мои родители так и умрут, не получив достойного лечения и пенсии. Я боюсь до конца своих дней жить не для своих детей, а для детей таракана.

Я больше не хочу быть тряпкой, о которую вытирают ноги власть имущие. Я больше не хочу и не могу жить в стране, где мерзости и гнусности нет предела.

Дух свободных белорусов, которые будут стоять стеной за свою страну, им никогда не сломить. Знаю, что я все еще жива после 26 лет рабства и хочу перемен, знаю, что живы и все вы, мои родненькие белорусы! Жыве Беларусь!"

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