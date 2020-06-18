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Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram

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  • 18.06.2020, 15:16
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Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram
Фото: RFE/RL

Доступ к сервису был заблокирован в апреле 2018 года.

Роскомнадзор объявил о том, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает «Радио Свобода».

Согласно тексту сообщения, договорённость о разблокировке достигнута с Генпрокуратурой. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — сказано в сообщении службы.

Доступ к сервису был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года, однако фактически не исполнялся. 4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал власти страны отказаться от блокировки мессенджера, уточнив, что им пользуются в России 30 миллионов человек.


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