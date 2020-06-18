Владимир Зеленский назвал два условия для увольнения Авакова 1 18.06.2020, 15:30

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Владимир Зелен

Вопрос об отставке главы МВД Украины может быть рассмотрен.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатам "Слуги народа" условия, при которых возможно рассмотрение вопроса об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Об этом на брифинге заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, сообщает "Радио Свобода".

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться", - заявила Кравчук.

6 июня Зеленский, отвечая на вопрос о его реакции на протесты против Авакова, заявил: "До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр".