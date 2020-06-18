Ученые узнали историю росписей Майя 18.06.2020, 15:33

2,102

Они были обнаружены в старом доме во время ремонта в Гватемале.

Археологи до сих пор ежегодно находят интересные артефакты оставленные цивилизацией Майя. Однако многие из них мало описаны и изучены. Новая работа раскрыла тайны потрясающих настенных росписей Майя, которые были обнаружены во время ремонта дома в Гватемале еще в 2003 году, пишет «Популярная механика».

Найденные картины на стенах дома в Чахуле относятся к колониальному периоду между 1524 и 1821 годами. «Эти бесценные росписи могут представлять собой возрождение местной культуры по мере ослабления испанской власти», — объясняют исследователи в своем заявлении, отмечая, что картины сочетают в себе местные техники и мотивы испанского происхождения.

Работая с местным народом из племени Иксиль Майя, исследователи получили представление об этих рисунках, которые могут изображать церемониальные танцы, воссоздающие исторические события. В частности, на картинах могут быть изображены Baile de la Conquista (танец завоевания) и Baile de la Reconquista (танец Реконкисты). «Первый напоминает о завоевании Майя испанцами, в то время как второй рассказывает историю Реконкисты, ключевой части испанской средневековой истории», — пояснили исследователи в заявлении.

Ученые рассказывают, что некоторые из этих танцев были созданы испанцами для внедрения своих идеалов в местные традиции. Это помогало им узаконить завоевание и способствовать обращению в христианство. Однако Baile de la Conquista был в конечном счете переосмыслен как рассказ о местной истории и репрессиях.

Многие танцы были запрещены в этом регионе Гватемалы, а это значит, что картины могут представлять собой «потерянные» традиции. На фреске, занимающей три стены, изображены танцовщицы в европейской одежде, а также в одежде Майя.