Возврата к прежней жизни уже не будет 18.06.2020, 15:32

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Фото: «Белсат»

Гнев у людей накопился и уже скоро вырвется наружу.

Житель Марьиной Горки рассказал Telegram-каналу "Баста!" о настроениях людей и разговоре, свидетелем которому он стал.

"Еду сегодня в автобусе и слушаю диалог, разговаривают две женщины лет по 50, - пишет он.

- Суть диалога в том, что если доживем до осени, то это чудо будет. В общем, перетирали проблемы.

Тут в их разговор мужик работящего такого вида влазит и громко так говорит, что вместо того, чтобы тут языками чесать, лучше бы собрали подруг и пошли бы к райисполкому, тогда их точно услышали.

К нему присоединился еще один мужик, уже эмоционально так говорит, что надо чиновников повытаскивать из кабинетов и перед исполкомом на колени всех поставить и заставить просить прощения у людей. Говорит, что гнев у людей накопился и уже скоро вырвется наружу.

В разговор влезла женщина, говорит, что скоро так и будет. Постепенно втянулся весь автобус, пошли шуточки про Лукашенко, про милиционера, который молча стоял в автобусе, про власть, про жизнь.

Вот такой пример обычного утра в обычном автобусе, едущем по обычному городу. Думаю, таких примеров каждый может привести из своих городов. К чему это приведет – увидим, но точно скажу, возврата к прежней жизни уже не будет".

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