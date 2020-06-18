«Если Павел Северинец решился на такое, значит в ИВС устроили тотальный беспредел» 1 18.06.2020, 15:46

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

В соцсетях реагируют на протест оппозиционного политика.

Известный журналист Анджей Почобут в «Фейсбуке» отреагировал на протест против пыток одного из лидеров оппозиции Павла Северинца.

«Смотрю кое-кто не совсем понимает, что случилось. Резать себя, вскрывать вены и т.п. — это экстремальный способ защиты заключенного от тюремного беспредела. Это последний аргумент, который имеет арестант, когда его права нарушаются. Это не значит, что тот, кто вскрывается — сломался, это означает, что никакой другой формы защиты своих прав у него, скорее всего, не осталось.

Павел Северинец опытный арестант. Не раз и не два сидел в разных тюрьмах и разных условиях. Если он решился на такое, значит в ИВС устроили тотальный беспредел и человеческие законы там не действуют», — написал Анджей Почобут.

Напомним, сегодня в Минске пройдет пикет Солидарности с политическими заключенными. Пикет начнется в 18.00 возле Белгосфилармонии на площади Якуба Коласа.