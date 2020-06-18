Где Виктор Бабарико?36
- 18.06.2020, 16:11
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(обновляется) Политика и его сына могли увезти из ДФР в неизвестном направлении.
Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико перестали выходить на связь.
Штаб политика сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и пропали.
Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для «допроса».
Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят «учения».
Одновременно начался обыск в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района. Подозрительные машины дежурят и возле дома его сына.
Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает tut.by.
Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.