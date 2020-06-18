Где Виктор Бабарико? 36 18.06.2020, 16:11

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

(обновляется) Политика и его сына могли увезти из ДФР в неизвестном направлении.

Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико перестали выходить на связь.

Штаб политика сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и пропали.

Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для «допроса».

Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят «учения».

Одновременно начался обыск в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района. Подозрительные машины дежурят и возле дома его сына.

Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает tut.by.

Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»