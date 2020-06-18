Светлана Алексиевич: Выбор за каждым из нас

Светлана Алексиевич: Выбор за каждым из нас4
- 18.06.2020, 16:33
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Белорусский ПЕН-центр опубликовал заявление в связи с массовыми задержаниями в стране.
Белорусский ПЕН опубликовал заявление в связи с недавними событиями в Беларуси.
ПЕН-центр обращает внимание на недопустимость жестокого, бесчеловечного обращения с активистами гражданского общества, блогерами, членами команд кандидатов в президенты, а также с лауреатами Белорусского ПЕН-центра и литераторами (Павлом Северинцем, Анной Северинец, Ольгой Николайчик).
Светлана Алексиевич, председатель Белорусского ПЕНа и лауреата Нобелевской премии по литературе, отмечает:
«На протяжении нескольких дней мы оказались в стране, где ни один из принципов гуманизма не работает. Сейчас выбор за каждым из нас - в какой стране мы хотим жить в будущем? В стране с честными выборами или в стране, где нет выбора. Чем больше нас будет стороне свободы, тем сильнее мы. В одиночку самые смелые из нас принимают поражение. Чтобы мы победили, каждый сегодня должен преодолеть свой страх».
Совет белорусского ПЕНа выступает против давления, запугивания и бесчеловечного обращения к людям в связи с выражением их мнения и участия в законных массовых мероприятиях и призывает власти уважать права человека и гуманистическое отношение к личности.