В штабе Бабарико продолжает кипеть работа 3 18.06.2020, 16:53

2,208

Фото: euroradio.fm

За выдвижение экс-банкира кандидатом в президенты уже собрано 425 тысяч подписей.

Несмотря на задержания и обыски, в минском штабе потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико работа кипит. Корреспондент «Еврорадио» побывал там днем 18 июня. В штабе продолжается проверка собранных подписей.

«Мы работаем в штатном режиме, продолжаем работу, не меняем ничего в нашей деятельности, — говорят там. — Подсчет, верификация, подготовка голосов».

В четверг было заявлено, что за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты уже собрано 425 тысяч подписей. Председатель ЦИК Лидия Ермошина подтвердила, что 150 тысяч подписей уже было сдано.

На пятницу запланированы пресс-конференция и стрим в 19.00. «Сейчас мы ждем заявления от официальных структур по вопросу задержания Виктора и Эдуарда», — говорят в штабе.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, руководитель его штаба, были доставлены в ДФР на допрос утром 18 июня.