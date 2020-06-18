Байден остается явным лидером в президентской гонке 5 18.06.2020, 17:07

2,198

Джо Байден

Фото: AP

По прогнозам, ключевой кандидат от Демократической партии может набрать почти 370 голосов коллегии выборщиков.

Ключевой кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в национальных опросах с 50,5% против 41,3% у действующего главы государства Дональда Трампа, показывает анализ президентской гонки от FiveThirtyEight, пишет zn.ua.

Отмечается, что Байден также опережает Трампа в колеблющихся штатах, таких как Мичиган, Висконсин и Аризона - хотя его лидерство не столь широко, как его маржа в национальных опросах.

В целом – предполагает издание, если в штатах где не прошли опросы, идут так же, как в 2016 году, - Байден лидирует, набирая 368 голосов коллегии выборщиков, в то время как Трамп набирает 170 голосов выборщиков. Для победы на выборах необходимо минимум 270 голосов коллегии выборщиков.

Напомним, что новый прогноз от The Economist дает Байдену 83% шансов на победу в коллегии выборщиков и 96% шансов на победу на всеобщих президентских выборах. Аналитики прогнозируют подавляющее преимущество Байдена над Трампом.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре. Опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа – 40%.

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% - 55 против 41 процента.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Байден - первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.

Среднее лидерство Байдена над Трампом на национальном уровне в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.