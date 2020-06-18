Ученые обнаружили нейронные связи между желудком и мозгом 3 18.06.2020, 17:23

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Взаимодействие этих органов давно занимает гастроэнтерологов, которые регулярно советуют своим пациентам меньше нервничать.

Большинство исследований последних лет были посвящены тому, как продукты и сопровождающие их на всем пути пищеварения микроорганизмы влияют на психологическое состояние человека. Обратная дорога «из головы в живот» до недавнего времени интересовала ученых гораздо меньше, пишет lenta.ua.

Между тем рак желудка занимает второе место в рейтинге смертности от онкологических заболеваний. Число пациентов, страдающих от язв, с каждым годом растет. В США это каждый десятый, в России цифры похожие: язвы наблюдаются у 7-10% населения. Врачи предполагают, что среди носителей бактерии Helicobacter pilori, вызывающей заболевание, примерно половина жителей Земли.

Уникальность этого микроорганизма в том, что он способен выжить в кислой среде желудка, однако никакой пользы его наличие человеку не приносит. Вначале бактерия может повредить слизистую, защитную оболочку желудка, и тем самым вызвать гастрит. На следующем этапе — пробраться дальше. Тогда пациенту приходится лечить язву, а иногда и рак. При этом в большинстве случаев Helicobacter ведет себя довольно спокойно и никак о себе не заявляет. До недавнего времени ученые не понимали, какие факторы влияют на ее поведение и из-за чего она вдруг начинает вести себя агрессивно.

Считалось, что развитие заболеваний ЖКТ зависит от иммунитета. Среди других причин врачи выделяли стресс. В частности, некоторые исследователи называли верными спутниками язвенных колитов депрессию и тревожность. Однако проследить все этапы взаимодействия между головой и желудком ученым так и не удавалось. И вот наконец специалисты Института мозга Питтсбургского университета Питер Стрик и Дэвид Левинталь обнаружили нейронные пути, которые соединяют мозг с желудком.

На исследование их вдохновили опыты российского академика Ивана Павлова. Как известно, подопытные собаки Павлова после определенных тренировок могли вырабатывать желудочный сок при виде зажженной лампочки или поступлении звукового сигнала.

Стрик и Левинталь пришли к выводу, что если центральная нервная система использует сигналы окружающей среды и прошлый опыт, чтобы генерировать реакции, которые способствуют эффективному пищеварению, то можно запустить этот механизм в обратную сторону и понять, что мешает организму спокойно перерабатывать пищу.

Для того чтобы найти области мозга, которые контролируют ЖКТ, исследователи использовали штамм вируса бешенства, который они ввели в желудок крысы. Ученые обнаружили, что пути парасимпатической нервной системы ведут из желудка в островковую долю мозга. Она отвечает за моторику не только рук и ног, но и желудка, а также за эмоции и принимает участие в психопатологических процессах.

«Желудок отправляет сенсорную информацию в мозг. Тот перерабатывает ее и отвечает инструкциями, которые отправляются обратно в ЖКТ, — объясняет профессор Стрик. — Это означает, что процессы в области живота формируются не только за счет сигналов, поступающих из желудочно-кишечного тракта, но и за счет внешних воздействий на островковую долю мозга».

В то же время в состоянии стресса, когда организм мобилизуется под воздействием угрозы, информация по путям центральной нервной системы передается в желудок и оттуда возвращается обратно в мозг, но уже в другой отдел, первичную моторную кору. Этот участок контролирует скелет и мышцы, которые двигают тело.

Открытие нервных путей, которые соединяют мозг и желудок, может дать новое понимание общих расстройств ЖКТ. Например, бактерия Helicobacter pylori обычно вызывает образование язвы, но сигналы из мозга могут влиять на рост микроорганизмов. Получается, что мозг способен регулировать выработку желудочного сока, создавая более или менее благоприятную среду для размножения опасной бактерии. Это же может касаться синдрома раздраженного кишечника, который нередко сопровождают нервные расстройства, стрессы и депрессии. Пока что неизвестно, какое из заболеваний провоцирует развитие другого. Левинталь и Стрик надеются, что их открытие поможет разработать новые методы лечения заболеваний ЖКТ.