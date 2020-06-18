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Слонимская пенсионерка — Лукашенко: Пора уступить место достойным

  • 18.06.2020, 17:35
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Слонимская пенсионерка — Лукашенко: Пора уступить место достойным
Надежда Пугаева

В Беларуси полно умных и образованных людей.

Слонимчанка Надежда Пугаева решила обратиться к Лукашенко, сообщает «Газета Слонімская».

В своем слове женщина обратила внимание на то, что в стране не происходит никаких улучшений. Цены стремительно растут, а качество продукции становится хуже.

Надежда Васильевна заострила свое внимание на том, что в государстве полно умных и образованных людей, которые могут занять президентское кресло, и этому должен поспособствовать сам действующий президент. Как отметила слонимчанка, забота о пенсионерах у нас только на словах. В квартире самой Надежды Пугаевой протекает потолок, а вода стекает прямо с люстры. Мастер коммунальной службы обещал помочь женщине лишь в ближе к осени.


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