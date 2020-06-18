Ольга Северинец: Это настоящее издевательство над человеком 7 18.06.2020, 17:39

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Ольга Северинец

Фото: «Белсат»

Жена политика Павла Северинца рассказала о бесчеловечных условиях, в которых он отбывает наказание.

В настоящее время Павел Северинец отбывает наказание в столичном Центре изоляции правонарушителей за участие в пикете по сбору подписей 7 июня («участие в несанкционированном массовом мероприятии»). Но его все еще судят и за решеткой, передает «Радыё Рацыя».

Сегодня во Фрунзенском районном суде состоялось очередное заседание по административному делу против Северинца. Павла судили за то, что он участвовал в митинге возле пикетов по сбору подписей около Комаровского рынка 30 мая. В результате политик получил еще 15 суток административного ареста. Также стало известно что в знак протеста против пыток в карцере Павел Северинец вскрыл себе вены.

- Сколько в общей сложности выписали уже суток Павлу?

- С сегодняшним приговором - 55 суток. Ранее была другая информация о 75 сутках (а с сегодняшним приговором было бы уже 90), но она не подтвердилась. Просто сообщения поступали не через адвокатов, а тех, кто выходил из Центра изоляции правонарушителей и получился «испорченный телефон». Хотя все уже запутались во время этого судебного конвейера.

- Сейчас он находится в карцере?

- По имеющейся информации, Павел находится в карцере уже 10 дней. Это помещение площадью 3 на 3 метра, без окон. Форточка выходит на внутренний дворик. Ему приносят тюремную еду, но пить практически не дают.

Вода в помещении отключена – нет ни в раковине, ни в туалете. На прогулки не выпускают. Почему держат его в карцере – не говорят. Кроме того, забрали личные вещи. У мужа ничего нет – ни зубной щетки, ни мыла, ни ручки.

Ночью очень холодно, потому что закрыть форточку невозможно, поэтому Павел просыпается и делает какие-то физические упражнения, чтобы немного согреться. И матраца нет, поэтому он спит на голых нарах. Это настоящее издевательство над человеком!

- Позже его ждут новые суды?

- Да, сейчас он сидит за пикет 7 июня, но есть еще протокол за 7 июня за какой-то зачет.

- Передачи не принимаются?

- Не принимаются с 10 июня. Сегодня пробовала тоже передать, но снова не приняли.