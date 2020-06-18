В Глубоком посол Израиля открыл памятный знак 18.06.2020, 17:57

1,400

Знак появился на месте синагогального комплекса еврейской общины.

Памятный знак на месте синагогального комплекса еврейской общины был открыт 18 июня в Глубоком Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алом Шогом, передает «Радыё Рацыя».

По словам израильского посла, каждый народ ищет свою историю, свое повествование, и у них довольно хорошее начало - около трех с половиной тысяч лет – находится в неплохой книге Библии. А когда евреи попали в Беларусь, Европу, они потеряли часть своей истории.

- Мы забыли о ней. И теперь, когда мы находимся на таких мероприятиях, особенно когда я, как представитель государства, нахожусь здесь с друзьями, и мы снова находим нашу историю, мы ее вспоминаем, это очень большое достижение для нас. Потому что с друзьями намного проще вспомнить историю. Если вы вспоминаешь историю с друзьями, то она не так болит. Наша история, к сожалению, в какой-то момент стала очень болезненной. И когда мы имеем дело с этим сегодня, мы забываем об этой боли, мы пытаемся как-то запомнить эту историю, она может даже напоминать другим, чтобы такого ни с кем не случалось.

Помимо открытия памятного знака в Глубоком на месте бывшей синагоги, началось открытие туристического маршрута «Потерянный рай. Жизнь и катастрофа белорусских местечек».