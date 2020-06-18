Фотофакт: Минчане массово идут на акцию солидарности с политзаключенными 5 18.06.2020, 18:31

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Фото: «Наша Нива»

Люди вышли на площадь Якуба Коласа.

Политики и активисты призвали прийти на Пикет солидарности сегодня, 18 июня, в 18.00 на площадку перед зданием Белорусской государственной филармонии на площади Якуба Коласа.

Акция проходит в знак солидарности с политзаключенными.

Сегодня в Минске был арестован кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. Ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.

Фотографии публикует «Наша Нива».