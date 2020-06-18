«Интерфакс»: КГК Беларуси заявил о причастности Газпрома к «делу Белгазпромбанка» 38 18.06.2020, 19:16

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иллюстрационное Фото: ctv.by

Комитет госконтроля Беларуси заявил, что «следы ведут к большим начальникам в «Газпроме», а, может быть, и выше».

Комитет госконтроля Беларуси заявил о причастности Газпрома к деятельности Белгазпромбанка и экс-главы банка Виктора Бабарико, претендующего на пост президента страны.

«Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», - заявил глава КГК Иван Тертель, которого цитирует «Интерфакс».