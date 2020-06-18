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Минчанин: Люди, хватит терпеть!

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  • 18.06.2020, 19:18
  • 5,607
Минчанин: Люди, хватит терпеть!

Белорусы массово идут на Пикет солидарности.

В Минске проходит Пикет солидарности на площади Якуба Коласа. Живая цепь растянулась на несколько станций метро. Один из участников рассказал, почему пришел поддержать политзаключенных.

«Мы каждый день с женой обсуждаем все, что происходит у нас в стране. Постоянно находишь в ожидании беспредела и ждешь, что же будет дальше. Здесь вот ходят с рупорами милиционеры и что-то говорят про «незаконно». Про какой закон они говорят? Вы сами беспредельщики! Вы что творите? Вы что, страх потеряли? Для вас закон совсем не писан. Я хочу напомнить каждому милиционеру и каждому служащему: если ему сейчас здесь хорошо, то это не значит, что его детям будет хорошо. Нельзя быть эгоистом. Не забывайте, что такое преступный указ. Люди, не бойтесь! Хватит терпеть!», - сказал участник пикета.


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