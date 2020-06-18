Николай Козлов: Лукашенко обделался 5 18.06.2020, 19:47

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Николай Козлов

Белорусы ненавидят диктатора.

Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов на пикете в Минске объяснил сумасшедшее поведение Лукашенко.

«Лукашенко, конечно, обделался. Ему страшно. Но это и понятно. Когда человек понимает, что за ним целый ворох нарушений, преступлений, а власть уже уходит, кто бы не побоялся. За 26 лет - это исчезнувшие политики, убитые, как мы сейчас знаем. Вот эта роскошь, в которой он живет. И все прикидывается председателем колхоза. Ну наверно надо остановиться уже. Мы все все понимаем и все видим. Большая часть граждан не хотят видеть ни его у власти, ни его опричников и беспредельщиков», - сказал Николай Козлов.