«Настало время показать, что нас действительно 97%»3
- 18.06.2020, 19:52
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В Минске проходит массовый Пикет солидарности.
18 июня у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты стартовала цепь солидарности. Цепь растянулась на несколько станций метро.
«Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — сказал один из участников пикета.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Пикета солидарности.