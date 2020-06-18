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«Настало время показать, что нас действительно 97%»

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  • 18.06.2020, 19:52
  • 6,296
«Настало время показать, что нас действительно 97%»

В Минске проходит массовый Пикет солидарности.

18 июня у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты стартовала цепь солидарности. Цепь растянулась на несколько станций метро.

«Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — сказал один из участников пикета.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Пикета солидарности.


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