Участник пикета: Верю, что Бабарико победит

Участник пикета: Верю, что Бабарико победит5
- 18.06.2020, 20:43
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Белорусы будут отстаивать своего кандидата.
В Минске проходит Пикет солидарности на площади Якуба Коласа. Живая цепь растянулась больше, чем на километр. Один из участников рассказал, почему пришел поддержать политзаключенных.
«Верю, что Бабарико победит. 9 августа выйдем на Площадь и будем отстаивать своего кандидата. Уже надоело бояться. Сколько можно уже?» - сказал один из участников пикета.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Пикета солидарности.