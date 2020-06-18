Euronews: Опрос Института социологии НАН Беларуси подтвердил рейтинг «Саши 3%» 14 18.06.2020, 20:54

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Даже официальная социология констатировала, что рейтинг диктатора на уровне статистической погрешности.

На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews.

Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.

По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте.

Почти такие же данные приводят и интернет-опросы.