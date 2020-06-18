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Житель Минска: В этом году мы изменим положение

  • 18.06.2020, 21:08
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Житель Минска: В этом году мы изменим положение

Белорусы хотят перемен.

В Минске проходит Пикет солидарности на площади Якуба Коласа. Живая цепь растянулась до станции метро Октябрьская. Один из участников рассказал, почему пришел поддержать политзаключенных.

«Мы хотим перемен. 26 лет - сколько можно? Одно и то же лицо по всем каналам. Пришли выразить с другом позицию по этому поводу. Солидарность с теми, кого сейчас закрыли. Очень надеемся, что в этом году мы изменим положение. Жыве!», - сказал участник пикета.


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