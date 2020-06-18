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К отцу популярного блогера NEXTA пришли силовики

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  • 18.06.2020, 22:10
  • 12,805
К отцу популярного блогера NEXTA пришли силовики

Они «осматривают» квартиру.

К спортивному обозревателю «Белсата» Александру Путило пришли силовики, они осматривают квартиру.

Об этом сообщил его сын Степан Светлов, популярный блогер «NEXTA».

По его словам, отца сегодня вызвали в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения». Это может быть связано с постом Путило в фейсбуке, где тот выразил возмущение, так как его не пропустили на матч «Торпедо» – «Динамо Брест».

Из Жодино Путило увезли в Минск для «осмотра» его квартиры.

Журналистам удалось связаться с Путило по домашнему телефону. Он сказал: «Сейчас «люди в штатском проводят проверку по дому». Какая это структура – он не уточняет. По словам журналиста, ему запрещают разговаривать.


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