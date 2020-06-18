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Белорус на Площади Независимости: В этом году мы наконец-то скинем эту «лысую резину!»

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  • 18.06.2020, 22:14
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Белорус на Площади Независимости: В этом году мы наконец-то скинем эту «лысую резину!»

Участник сегодняшней акции уверен в победе белорусов над Сашей 3%.

Акция солидарности растянулась от Площади Якуба Коласа до Площади Независимости. Белорусы активно высказываются и ждут перемен.

«В этом году мы наконец-то скинем эту «лысую резину!» Все уже ясно. Посмотрите, как народ вышел на улицу! Дух какой идет! Все понятно, диктатор не удержится», - сказал участник пикета.

«Говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. Но того, что имеем сейчас, мы точно не заслуживаем! Поэтому мы его отправим в отставку уже в этом году!», - добавил мужчина.


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