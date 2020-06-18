Cветлана Тихановская — участникам акции: Сергей вами гордится

Cветлана Тихановская — участникам акции: Сергей вами гордится1
- 18.06.2020, 23:02
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Потенциальный кандидат в президенты прокомментировала беспрецедентную солидарность белорусов.
Об этом возможный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в эфире «Радыё Свабода»:
«Я очень надеялась, что так сегодня будет в Минске. Я благодарна всем людям, которые вышли в поддержку всех заключенных, в том числе моего мужа. Люди начали объединяться. Они почувствовали свою силу. Это первые шаги к переменам. Это непередаваемые ощущения. Машины, люди… Всем большое спасибо! Сергей был бы вам очень благодарен и гордился бы тем, что он не зря находится в местах лишения свободы. Всем большое спасибо!»