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Cветлана Тихановская — участникам акции: Сергей вами гордится

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  • 18.06.2020, 23:02
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Cветлана Тихановская — участникам акции: Сергей вами гордится
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Потенциальный кандидат в президенты прокомментировала беспрецедентную солидарность белорусов.

Об этом возможный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в эфире «Радыё Свабода»:

«Я очень надеялась, что так сегодня будет в Минске. Я благодарна всем людям, которые вышли в поддержку всех заключенных, в том числе моего мужа. Люди начали объединяться. Они почувствовали свою силу. Это первые шаги к переменам. Это непередаваемые ощущения. Машины, люди… Всем большое спасибо! Сергей был бы вам очень благодарен и гордился бы тем, что он не зря находится в местах лишения свободы. Всем большое спасибо!»


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