Видеофакт: Что происходит в центре Минска 3 18.06.2020, 23:07

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«Сашу три процента» сегодня ждут ночные кошмары и бессонница.

Люди, побывавшие в тюрьме КГБ и в СИЗО на улице Володарского, которые находятся в 100 метрах от места проведения сегодняшней акции, говорят, что там слышны автомобильные сигналы с проспекта Независимости. Учитывая, какой гул сегодня стоял в центре, о поддержке наши товарищи точно узнают, пишет Telegram-канал "Баста!".

А вот "Сашу три процента" сегодня ждут ночные кошмары и бессонница.

Такие акции еще раз убеждают всех нас в том, что победа близка, как никогда. Спасибо за вашу смелость и солидарность, друзья!

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