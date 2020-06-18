Штаб Бабарико — белорусам: Виктор и Эдуард с вами, они слышат 5 18.06.2020, 23:12

6,729

Фото: tut.by

Команда потенциального кандидата в президенты обратилась к участникам акции в Минске.

Обращение штаба возможного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико опубликовано в официальном Telegram-канале его команды:

«Дорогие друзья!

Мы очень благодарны вам! Мы верим в то, что в нашей стране люди готовы к переменам. Мы верим в то, что в нашей стране пришло время для оптимизма, радости, любви и уважения. Мы верим в то, что очень скоро в стране будет другая власть. Мы верим в вас.

Спасибо всем кто вышел сегодня вечером на проспект, спасибо тем, кто сигналит, спасибо тем, кто говорит и пишет.

Мы вместе! Виктор и Эдуард с вами! Они слышат.

Перемены к лучшему! Вместе!», — говорится в обращении.