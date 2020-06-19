ВВС: Белорусы сломали сценарий Лукашенко 15 19.06.2020, 7:58

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Фото: tut.by

Диктатор будет вынужден уйти в ближайшее время.

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы - и впервые за долгое время их результат может быть непредсказуемым. После 26 лет правления Лукашенко люди готовы голосовать даже за малоизвестных и не искушенных в политике кандидатов, лишь бы в стране сменилась власть. Лукашенко отвечает силой: арестами и обысками. И все это происходит на фоне пандемии, экономического кризиса и в условиях, когда и Москва, и Запад слишком заняты своими проблемами, пишет ВВС.

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12 июня в Минске милиция задержала партию товара, следовавшего в известный столичный магазин подарков и сувениров. Товар - обычные футболки, 400 штук, с документами все в порядке, утверждают владелец магазина и перевозчик. Обоих сейчас проверяют сразу отдел по борьбе с экономическими преступлениями, налоговая инспекция и санитарные службы.

Три процента (и прозвище "Саша 3%" от язвительных комментаторов) получил Лукашенко в интернет-опросах о том, за какого кандидата вы бы проголосовали. Такие опросы появились в нескольких негосударственных СМИ. Альтернативные кандидаты набирали в них от 20 до 40 процентов. Это нельзя назвать серьезными социологическими опросами, но прессе настоятельно "рекомендовали" убрать даже их. Напоминая, что еще в 2012 году в Кодекс об административных правонарушениях Беларуси была внесена статья "Незаконное проведение опросов общественного мнения".

Официальных данных о рейтинге Лукашенко и других кандидатов нет, независимые социологические институты изгнаны из страны.

А "психозом" и "коронапсихозом" Лукашенко назвал реакцию руководства стран, предпринявших строгие изоляционные меры при пандемии. Белорусские власти решили обойтись без них - Минск провел в День Победы 9 мая многолюдный парад, в стране работают рестораны, стадионы и парикмахерские, студенты и школьники лишь ненадолго прерывали занятия. По официальным данным, в Беларуси выявлено более 55 тысяч инфицированных Covid-19, каждый день добавляется больше 700 новых случаев.

В ходе этой кампании Лукашенко вообще часто демонстрирует повышенную эмоциональность.

В Беларуси десятки человек уже подверглись задержаниям и арестам, хотя избирательная кампания только началась.

За участие в пикетах по выдвижению кандидатов в президенты за полтора месяца осуждены 97 человек - в сумме на 1246 суток административного ареста; 105 человек получили штрафы на общую сумму около 90 тысяч белорусских рублей (примерно 40 тысяч долларов), сообщает лишенный регистрации, но действующий в стране правозащитный центр "Весна".

Наказанию подверглись блогеры, фермеры, рабочие, пенсионеры - все эти люди критиковали на пикетах действующую власть и заявляли: "Кто угодно - только не Лукашенко".

"Подписная революция"

Многолюдные очереди, выстроившиеся к столикам, где собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты, в Беларуси назвали "подписной революцией". Очереди выстраивались не только в столице, но и в малых городах, которые всегда считалась оплотом действующего президента.

Идущую в стране кампанию уже назвали "подписной революцией"

Фото: Getty Images

"Небывалая гражданская активность. Параллели - это только начало 1990-х, когда рушился Советский Союз, и у людей появилась возможность вообще что-то сказать, - говорит Анатолий Лебедько, оппозиционный политик и руководитель центра "Европейский диалог". - Сказывается огромная психологическая усталость от Лукашенко. Люди за 26 лет наелись хамства, безапелляционного "государство - это я", безразличия. Если раньше в повестке дня людей были требования желудка - социальная сфера, зарплаты, - то сейчас люди говорят: мы хотим выбирать президента и депутатов. Такого не было в предыдущие избирательные кампании".

На настроения людей очень повлияли высказывания Лукашенко во время эпидемии коронавируса. Белорусский правитель нелицеприятно высказался о некоторых жертвах: обвинил пожилого актера театра из Витебска в том, что тот сам решил ходить на работу; отставного офицера-подводника - в излишнем весе.

Экономическая ситуация в стране не позволяет, как в минувшие кампании, "подкинуть на зарплаты" и социальные выплаты. Обещанные Лукашенко среднемесячные сначала 1000 долларов, потом 500 долларов зарплаты так и остались обещаниями.

Вызов, откуда не ждали

В президентской кампании 2010 года участвовали известные белорусские оппозиционеры. Сейчас вместо них - претенденты, которых называют "лица второго плана" и "подрастающие политики".

Валерий Цепкало, который некогда работал в президентской администрации, был дипломатом, создавал белорусский Парк высоких технологий - так называется режим налоговых и других льгот для IT-компаний с регистрацией в Беларуси - Лукашенко сравнил с "хряком, неспособным произвести жизнеспособное потомство". Обещал обнародовать собранный на Цепкало компромат.

Популярный, особенно в провинции, видеоблогер Сергей Тихановский оказался за решеткой. Сначала ему назначали административные аресты за проведение несанкционированных митингов. Затем против Тихановского и группы его сторонников возбудили уголовное дело - "за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок". Правозащитники сообщили, что в отношении Тихановского начато разбирательство еще по одной уголовной статье - воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. В чем конкретно он обвиняется, неизвестно.

Белорусские правозащитники назвали Тихановского политзаключенным, а группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты зарегистрировала в ЦИК его жена Светлана Тихановская. У нее и ее пожилых родственников уже проходили обыски, ей поступали анонимные угрозы - некий "доброжелатель" посоветовал Тихановской подумать о детях, которых могут забрать в приют, когда она окажется за решеткой.

Фото: Getty Images

Банкира Виктора Бабарико Лукашенко публично обвинил в доходах, нажитых "мошенническим способом". В Белгазпромбанк, который Бабарико возглавлял 20 лет и оставил, решив баллотироваться на пост президента, пришли с обыском. Под арестом сейчас полтора десятка связанных с банком топ-менеджеров, а в СИЗО КГБ - студенческая подруга погибшей в 2017 году жены Виктора Бабарико, крестная его дочери, никогда не работавшая в банковской сфере или связанных с банком компаниях.

Департамент финансовых расследований Госконтроля Беларуси утверждал, что Бабарико не является фигурантом уголовного дела, возбужденного против Белгазпромбанка. Но утром 18 июня штаб претендента на пост президента сообщил, что с Виктором Бабарико и его сыном Эдуардом пропала связь, когда они понесли в ЦИК собранные за выдвижение подписи. Во второй половине дня стало известно, что в доме Виктора Бабарико проводится обыск.

К вечеру 18 июня Госконтроль сообщил, что Бабарико задержан. Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции по счету.

За время правления Лукашенко свои кандидатуры против него выдвигал 21 оппозиционер. Семеро попадали за решетку - в основном по обвинению в организации протестов. В сумме им было назначено 26 лет лишения свободы.

Но это, как правило, происходило после выборов.

Банкир Виктор Бабарико пошел в президенты - и поехал на допрос

Фото: Getty Images

Свободу Еве!

В галерее "Арт-Беларусь" в центре Минска - голые белые стены и крепежные веревки с петлями над изображениями 45 пустых рам. В рамах - небольшие прямоугольники с QR-кодами: можно навести на код смартфон и увидеть произведение Шагала, Сутина, Бакста и других художников с мировым именем.

Подобное общение со зрителем для художников вынужденное - оригиналы шедевров арестованы по "делу Белгазпромбанка". Белорусское телевидение сообщило, что к делу приобщены полторы сотни картин общей стоимостью 20 млн долларов (Следственный комитет уточнил, что наложен арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка), и крупным планом показало, среди прочих, "Еву" Хаима Сутина.

Картину называют сокровищем корпоративной коллекции Белгазпромбанка: на аукционе Sotheby's ее приобрели в 2013-м за 1,8 млн долларов. Это самая дорогая картина в Беларуси. Виктор Бабарико, тогда возглавлявший банк, лично участвовал в торгах, и арест "Евы", как говорят его коллеги, воспринял болезненно. Коллекция Белгазпромбанка собиралась с 2011 года, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе был уплачен необходимый таможенный сбор.

"Свободу Еве!" требуют белорусские пользователи интернета, размещая в соцсетях коллажи, где женщина на портрете сменила свое черное платье на арестантский наряд, спрятана за решетку, подхвачена ОМОНовцами.

Белорусское телевидение сообщило в прайм-тайм, что картины готовили к вывозу за границу. Но 35 работ из коллекции, принадлежащей Белгазпромбанку, имеют статус историко-культурной ценности Беларуси. По закону их можно продать только внутри страны.

Белгазпромбанк, который возглавлял Бабарико, вернул в Беларусь работы родившегося здесь Марка Шагала, Малую подорожную книжку белорусского первопечатника Франциска Скорины (издана около 1522 года в городе Вильна); шедевры мастеров Парижской школы, связанных с Беларусью.

Фото: MIKHAIL KHALEZIN

После изъятия ценностей и задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка белорусские власти назначили в банк собственную администрацию.

Российские "Газпром" и Газпромбанк - им принадлежит 99% акций Белгазпромбанка - заявили о незаконности таких действий. В заявлении "Газпрома" подчеркивается, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе, непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, интересы клиентов и вкладчиков.

Если "Газпром" разгневается, то вполне может остановить подачу газа в Беларусь, полагают эксперты в Минске. И формальный повод для таких действий есть: "Газпром" утверждает, что Минск задолжал 165 млн долларов за уже поставленный газ.

"Я думаю, что даже если Лукашенко выстоит 9 августа, это не точка. Страна уже - и до 9 августа, и после - не будет такой, какой она была. И Лукашенко - это уже хромая утка, это человек, который в ближайшей перспективе уйдет", - уверен руководитель центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько.