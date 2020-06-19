Ученые выяснили, как COVID-19 распространяется среди живущих в одной квартире 3 19.06.2020, 8:06

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Анализ основан на данных о наблюдении за 349 больными.

Ученые из Университета Флориды проанализировали, как коронавирус распространяется среди жителей одной квартиры. Работа опубликована в журнале The Lancet Infecious Diseases, пишет Eurekalert.

Анализ основан на данных о наблюдении за 349 больными коронавирусной инфекцией и 1964 их близкими контактами в Гуанчжоу.

Анализ показал, что вероятность вторичной передачи — от зараженного человека к контактам вне квартиры — составила 2,4%. Вероятность передачи вируса была выше среди людей, живущих вместе (17,1%). Среди них наиболее подвержеными заражению SARS-CoV-2 оказались люди в возрасте 60 лет и старше (28%). Для молодых людей (20 лет и младше) эти риски составляли соответственно 6,4% и 5,2%.

Хотя модель отражает текущие знания о динамике передачи COVID-19, авторы предупреждают, что она основана на ряде предположений: например, о продолжительности инкубации и о том, как долго человек может инфицировать другого после того, как заболел сам. Исследователи исходили из следующих цифр: средний инкубационный период — 5 дней, а максимальный инфекционный период — 13 дней (включая 5 дней до начала заболевания). Из 349 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 19 человек (5%) сообщили об отсутствии симптомов в течение периода наблюдения.