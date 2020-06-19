Невероятные видео ночного Минска: тысячи людей скандируют «Стоп таракан» и «Выпускай» 11 19.06.2020, 8:10

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Фото: tut.by

Водители сигналят в знак поддержки.

Пикет солидарности в Минске продолжался и после полуночи. В центре столицы находились тысячи людей, скандировавших "Стоп таракан" и "Выпускай". На автозаки уже никто не обращал внимания, водители продолжали сигналить в знак поддержки.

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