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Невероятные видео ночного Минска: тысячи людей скандируют «Стоп таракан» и «Выпускай»

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  • 19.06.2020, 8:10
  • 15,393
Невероятные видео ночного Минска: тысячи людей скандируют «Стоп таракан» и «Выпускай»
Фото: tut.by

Водители сигналят в знак поддержки.

Пикет солидарности в Минске продолжался и после полуночи. В центре столицы находились тысячи людей, скандировавших "Стоп таракан" и "Выпускай". На автозаки уже никто не обращал внимания, водители продолжали сигналить в знак поддержки.

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