Депутаты Европарламента потребовали освободить Бабарико, Тихановского, Северинца и других политзаключенных 14 19.06.2020, 8:27

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Если Лукашенко проигнорирует призыв, возможны санкции со стороны ЕС, в том числе и финансовые.

Депутаты Европарламента выпустили заявление по поводу ситуации в Беларуси.

«События в Беларуси за последние недели продемонстрировали, что граждане Беларуси хотят перемен. Изменения в Беларуси действительно нужны. Они не должны пугать ни белорусских граждан, ни белорусские власти. Европейский Союз готов помочь Беларуси на пути к этим неизбежным изменениям. Однако только Беларусь может взять на себя ответственность за то, чтобы эти изменения стали реальностью», — сказано в заявлении.

Депутаты отмечают, что изменения могут означать смену правящего руководства.

Депутаты ЕП отметили высокий уровень поддержки альтернативных претендентов на президентский пост.

«9 августа белорусский народ может сделать действительно стратегический выбор: продолжать, как и прежде, или выбрать путь мудрых перемен. Оба решения белорусского народа будут одинаково законными и уважаемыми при условии, что они будут приняты во время свободных и справедливых выборов», — заявили авторы обращения.

Белорусские власти должны выполнить следующие пункты:

прекращение преследования политиков, гражданских и оппозиционных активистов, потенциальных кандидатов в президенты, включая Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, освобождение тех, кто находится под стражей, включая Павла Северинца и других;

разрешение регистрации кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей без какого-либо преднамеренного административного вмешательства;

обеспечение равных условий агитации для всех кандидатов, в том числе в средствах массовой информации;

гарантия свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса;

публично взятое на себя обязательство принять результаты выборов независимо от результатов.

Если Лукашенко «в очередной раз проигнорирует голос своих сограждан», члены Европарламента намерены сделать «все возможное, чтобы демократическое сообщество отреагировало наиболее решительно лично на Лукашенко, его политическое окружение и репрессивные структуры».

«Репрессии, запугивание и аресты (в том числе членов демократической оппозиции) — это не способ проведения выборов или объединения страны, а всего лишь циничный шаг, призванный удержать власть любой ценой. Лукашенко должен понимать, что ЕС не потерпит таких действий и что они должны и будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции в отношении групп, отдельных лиц и организаций, и будут влиять на решения ЕС относительно финансовой помощи Беларуси, включая пакет устойчивости», - говорится в заявлении.

Обращение подписали члены Европарламента Андрюс Кубилюс, Анна Фотыга, Майкл Гахлер, Анджей Витольд Халицки, Сандра Кальните, Мириам Лексманн, Зигфрид Муресан, Радослав Сикорский, Виола Вон Крамон-Таубадель.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.