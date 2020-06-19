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Трамп назвал единственную причину своего возможного поражения на выборах

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  • 19.06.2020, 8:34
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Трамп назвал единственную причину своего возможного поражения на выборах
Фото: Reuters

Президент США обратил внимание на одну особенность избирательного процесса.

Президент США Дональд Трамп считает, что может проиграть президентские выборы из-за голосования по почте, которое поддерживают сторонники Демократической партии.

Об этом он сказал в интервью The Washington Times.

«Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы. — ред.) обманывают, грабят и воруют», — утверждает Трамп.

Также Трамп считает, что бывший вице-президент США Джо Байден является слабым политическим оппонентом по сравнению с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая была соперником Трампа в ходе президентской гонки в 2016 году.

6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии — его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов.

Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.


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