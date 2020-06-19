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«Горжусь всеми нами! И таракана мы сметем!»

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  • 19.06.2020, 8:42
  • 3,608
«Горжусь всеми нами! И таракана мы сметем!»
Фото: nn.by

Участница акции солидарности в Минске поделилась своими впечатлениями.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Участница акции солидарности поделилась своими впечатлениями от увиденного:

- Кто бы мне сказал три месяца назад, что я буду так гордится нашими людьми. Я была уверена что все будут терпеть и молчать до последнего. Боже, спасибо, что я ошибалась! Сегодня я горжусь всеми нами!

Несмотря на аресты, штрафы, прессинг, мы все вышли и сказали без слов: "Хватит! Достало! Задолбало! Мы больше не боимся! Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев – ваш выход. Присоединяйтесь к Минску. И пусть эти гнилые стены рухнут, рухнут, рухнут. И таракана мы сметем!


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