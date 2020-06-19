закрыть
19 июня 2020, пятница, 10:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Потрясающая атмосфера ночного Минска: люди требуют «Выпускай!»

1
  • 19.06.2020, 8:56
  • 4,849
Потрясающая атмосфера ночного Минска: люди требуют «Выпускай!»
Фото: tut.by

Белорусы, вы молодцы!

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

«Полночь. На центральной площади Минска люди до сих пор аплодируют и скандируют требования.

«Выпускай!» — продолжают скандировать люди.

В Минске ночь, а минчане все еще на улицах. Молодцы!», - написал об уникальной акции в Минске блогер Nexta.


популярное за неделю

Мнение

Прощание с тремя процентами
Прощание с тремя процентами Ирина Халип
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович