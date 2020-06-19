Потрясающая атмосфера ночного Минска: люди требуют «Выпускай!» 1 19.06.2020, 8:56

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Фото: tut.by

Белорусы, вы молодцы!

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

«Полночь. На центральной площади Минска люди до сих пор аплодируют и скандируют требования.

«Выпускай!» — продолжают скандировать люди.

В Минске ночь, а минчане все еще на улицах. Молодцы!», - написал об уникальной акции в Минске блогер Nexta.