Белорус на Пикете солидарности: Такие маленькие победы в итоге приводят к большой 1 19.06.2020, 9:20

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Фото: tut.by

18 июня в Минске была очевидна сплоченность людей.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Еще один участник вчерашней акции протеста поделился с телеграм-каналом "Баста!" своими впечатлениями от акции.

"Вчера была очевидна сплоченность людей и то, как много несогласных продолжать жить в рабстве, - пишет он. - Но этого мало, это лишь первый шаг. Далее следует ставить цели и достигать их. Нужны победы.

Один пример: ставим цель - Виктор Бабарико выходит на свободу. И пока цель не достигнута, никто не отступает.

Другой пример: одного из участников пытаются задержать или похитить "тихари". Люди вокруг становятся в плотное кольцо, сцепливаются локтями друг с другом, так что ни войти, ни выйти из круга невозможно, и требуют отпустить человека, пока не достигают цели.

Такие маленькие победы в итоге приводят к большой победе".

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