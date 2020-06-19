«Машины в центре Минска сигналили и ездили кругами» 19.06.2020, 9:28

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Фото: tut.by

Как автомобилисты поддержали акцию солидарности в столице.

Вечером 18 июня на проспекте Независимости в Минске образовались заторы, сравнимые с теми, что появляются в предновогодние дни. Большая часть автомобилистов приехала поддержать людей, которые выстроились в цепь солидарности: водители сигналили, притормаживали, махали из окон, пишет tut.by.

После 21.00 главный проспект столицы заполнился транспортом. «Яндекс.Карты» окрасили его в желто-красный цвет. Так же ярко были выделены и некоторые прилегающие к магистрали улицы.

Транспорт заполнил все полосы проспекта. Причем, водители не спешили: многие из них ехали нарочно медленно вдоль тротуара, беспрерывно нажимали на клаксон, махали руками из окон — в знак солидарности с людьми, стоящими в цепи. Байкеры крутили ручки газа и мотоциклы с ревом проносились по улице.

С каждой минутой транспорта на проспекте становилось больше. Многие водители не спешили уезжать: катались по кругу — от почтамта до площади Победы.

Акция в центре города длилась почти 7 часов и закончилась около часа ночи 19 июня.