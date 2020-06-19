«Вчера в Минске было очень круто, давайте не останавливаться!» 1 19.06.2020, 9:57

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Фото: nn.by

Участники Пикета солидарности поделились эмоциями.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Участники акции протеста, прошедшей в Минске 18 июня, делятся впечатлениями. Телеграм-канал "Баста!" приводит несколько цитат из писем и комментариев:

"Чувства и эмоции просто переполняют! Душа плачет от восторга и радости! Светлана и Сергей Тихановские, Виктор и Эдуард Бабарико, мы – с вами и со всеми остальными задержанными. Нас очень-очень много, и с каждым днем нас будет становиться больше и больше. Это сейчас самое главное! Мы – сила!"

"Огромное спасибо и уважение тем, кто вчера был в центре Минска. Живая цепь растянулась до самых коррумпированых ведомств – министерств внутренних дел и здравоохранения, КГБ, Дома правительства, Мингорисполкома. Мы четко дали понять, что уже ничего не боимся. Многие сделали первый шаг. Мы – молодцы, давайте не будем останавливаться на этом"

"Боже, как это прекрасно. Люблю Беларусь и надеюсь, что мы – народ - сможем сделать все, чтобы перемены эти произошли. Спасибо тем, кто разбудил народ, в первую очередь – Сергею Тихановскому"

"Вчера в Минске было очень круто! Если и не довели Сашу 3% до инфаркта, то бессонную ночь точно обеспечили. Спасибо всем, кто поддержал. Уверяю, нас слышали и на Володарского и в "Американке". Тактика цепи оказалась правильной - милиция растерялась, гоняли автозаки, гайцы перекрывали улицы, но на них просто никто не обращал внимания. Все увидели, как много нас и как мало их. Нужно идти дальше. Нужно поддерживать все протестные инициативы и вовлекать в протест как можно больше людей".

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