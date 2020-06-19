НАТО одобрил план действий на случай второй волны коронавируса
- 19.06.2020, 10:10
Министры согласовали три решения.
Министры обороны стран НАТО согласовали план совместных действий стран-членов в случае второй волны коронавируса.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам министерской видеоконференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".
По его словам, министры согласовали три решения: новый операционный план для оказания поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования и фонд для приобретения критически важных предметов медицинского назначения.
"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить, что наши силы остаются готовыми ответить на любую угрозу. Важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратился в кризис безопасности", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО играет ключевую роль в поддержании гражданского реагирования на пандемию, включая доставку самолетами необходимого медицинского оборудования, транспортировку пациентов и создание полевых госпиталей.