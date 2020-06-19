«Половина первого ночи, в Минске происходит что-то невероятное»4
- 19.06.2020, 10:19
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Можно было подумать, что власть уже поменялась.
Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.
Очевидцы и участники акции сообщают, что по настроению людей можно было подумать, что власть уже поменялась.
«Что-то невероятное сегодня происходит в Минске, люди стихийно выходят в разных местах. И полная поддержка автомобилистов.
Из автомобилей развеваются бело-красно-белые флаги
Половина первого ночи. Такого еще не было в Минске», - пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».