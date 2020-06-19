В Антарктиде нашли первое яйцо динозавра 2 19.06.2020, 10:27

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Посмотрите как он мог выглядеть.

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет. Она хранилась в Чилийском музее и выглядела как футбольный мяч. Анализ показал, что это яйцо с мягкой скорлупой, возможно самое первое, обнаруженное на планете. Его возраст — 65 млн. лет. Информация об исследовании опубликована в журнале Nature, пишет «Хайтек».

Окаменелость обнаружили в 2011 году. Она составляет в длину 28 см и 18 в ширину. Долгое время было неизвестно что это, пока в 2018 году не появилась теория — это яйцо. Однако внутри не было скелета зародыша.

После того, как ученые проанализировали срезы и обнаружили слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, они пришли к выводу, что это яйцо и оно имело мягкую оболочку. Химический анализ подтвердил, что яичная скорлупа отличается от окружающего осадка и изначально была живой тканью. Но оставался главный вопрос: кому могло принадлежать такое огромное яйцо.

По предварительным данным этот вид динозавра мог относиться к морскому обитателю, например морской змее, или ящеру. Сейчас ученые не могут сказать наверняка, что это было за существо. Исследователи также отметили, что и динозавры могли нести яйца с мягкой скорлупой.