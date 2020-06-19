Участник Пикета солидарности: Делаем нестандартные шаги, изматываем «Сашу 3%» 3 19.06.2020, 10:31

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Фото: onliner.by

Пускай он нервничает и ошибается дальше.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Участник вчерашней акции пишет о главной ошибке Саши 3%, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Вчерашний день стал точкой перелома. Саша думал, что после арестов Тихановского и Бабарико все будет как прежде? Так вот, он ошибся! Народ проснулся, возврата к прежним временам не будет. Нам нужно как можно чаще так гулять по Минску и другим городам, возможно меньше выкриков, больше аплодисментов. Не дадим им спокойно спать. Пускай и они не видят своих родных из-за работы. Или пускай увольняются. Примеры уже были, выбор есть.

Вчера был стихийный протест. Без лидеров, без плана. И это было круто! Стихию нельзя спрогнозировать, нельзя контролировать и нельзя остановить. Делаем нестандартные шаги. Изматываем систему. Пускай они нервничают и ошибаются дальше".

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