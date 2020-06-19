Белорусы, вы были невероятны! 3 19.06.2020, 10:48

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Фото: tut.by

18 июня участники Пикета солидарности сотворили историю.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

На улицы столицы вышли сотни и тысячи свободных и смелых белорусов, которые не побоялись возможных репрессий со стороны бандитов в штатском и милицейской форме. Такого еще никогда не было, написал блогер Nexta.

А теперь несколько фактов и выводов:

— акция длилась почти 7 часов;

— в пиковый момент живая цепь растянулась более чем на 3 километра;

— это самая массовая акция протеста за последние годы;

— у людей абсолютно отсутствовал страх перед оборотнями в погонах и автозаками;

— тактика «таракана» больше не работает, ведь это еще больше злит людей.

Одним словом, сегодня минчане сотворили историю. Перемены и Свобода куда ближе, чем кажутся. Главное — не сдаваться и идти только вперед.