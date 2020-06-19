Ведущее турецкое издание «женило» Зеленского на Вере Брежневой 19.06.2020, 11:07

Владимир Зеленский

Президент Украины появился на обложке вместе с популярной певицей.

Одно из ведущих турецких изданий Нurriyet опубликовало статью о больной коронавирусом первой леди Украины Елене Зеленской, но вместо нее разместило фото певицы Веры Брежневой, пишет nv.ua.

Издание использовало снимок из фильма 8 лучших свиданий, где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.

Нurriyet — главная турецкая газета, ее тираж составляет более 300 тысяч экземпляров.

Также фото есть на сайте.

Коронавирус у Елены Зеленской обнаружили 12 июня, 16 июня ее госпитализировали в одну из больниц Киева.

В Офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за диагноза своей жены.