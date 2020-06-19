«Какая прекрасная энергетика была вчера на проспекте!» 2 19.06.2020, 11:18

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Фото: tut.by

Рассказ водителя, который поддерживал участников акции солидарности.

Водитель, который поддерживал участников акции гудками, поделился впечатлениями от увиденного, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Какая же прекрасная энергетика вчера была на проспекте! - пишет он. - Приехал домой возбужденный, довольный и счастливый, несмотря на штраф за гудки. Когда меня остановили, я спросил у гаишника, не тошно ли ему самому от того, что он делает. Он промолчал. Дальше как-то злость спала, и разговор пошел в спокойном русле, Я признал, что гудел, не отрицал, наоборот, с гордостью ему говорил, что да, гудел, согласен, штрафуй сегодня, но 9-го дайте нам "послабуху". Он на это молчал. Он не оштрафовал меня даже за тонировку, устное предупреждение сделал. Выписал по минимуму.

Многие, говорит, бросаются на меня, оскорбляют. Я ему говорю, что народ злой на власть, но срывается на тех, кого эта власть подставляет.

Думаю, что сейчас "бычиться" с ними не нужно, наоборот, нужно спокойно объяснять что к чему. А когда нас будут сотни тысяч, надеюсь, и "бычиться" не придется.

Я бы вас хотел призвать всех объединиться вокруг одной цели для начала. Мы не можем решать несколько задач сразу, давайте просто все вместе будем против беззакония и за свободу, мне лично не сильно важно, за кого каждый из нас будет голосовать, лишь бы не за Сашу 3%".

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