Врач назвала продукты, способствующие качественному загару 14 19.06.2020, 11:31

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Они оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов.

Продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан, способствуют формированию летнего загара, рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская, пишет ria.ru.

Кроме того, употребление в пищу персиков, абрикосов, дыни, арбузов и винограда также способно поддержать вид кожи с загаром.

"Предпочтительны и овощи – брокколи и помидоры, а также белки – печень и красные сорта мяса", - говорит специалист.

Перечисленные продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов, объяснила Снарская.

Врач рекомендовала находиться под солнечными лучами в промежуток с 7 до 11 часов утра и с четырех вечера до заката. Чтобы не навредить коже, загорающим обязательно использовать специальные фотопротекторы, заключила она.