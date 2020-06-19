Расписание пикетов солидарности на пятницу, 19 июня 5 19.06.2020, 11:37

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Фото: tut.by

Где сегодня можно поддержать кандидатов протеста.

Расписание легальных пикетов в поддержку альтернативных претендентов в президенты на пятницу, 19 июня, опубликовал телеграм-канал «Народнай грамады»:

Жлобин - 19 июня в 19.00. Кафе на площади напротив Городского дома культуры (ул. Первомайская). Жители Жлобина собираются попить кофе в поддержку политзаключенных.

Гомель - ЦИРК, ул. Советская 27, 16.00. Сбор подписей.

Бобруйск - 17.00 , ул.Минская 103 (Мегатоп). Сбор подписей.

Брест - ул. Советская, кинотеатр Беларусь, 19.00.

Барановичи. С18.00 до 19.00. Ул. Ленина, д.2 (у фонтана).

Пинск - кафе «Молоко», ул. Первомайская, 26, 17:00

Молодечно 19:00 у входа в городской парк (место еще может измениться).

Гродно - 17.00, Советская площадь. Сбор подписей.

Лида - 18 00, Дом Торговли. Лидчане планируют растянуться в очередь от Кургана до Дома Торговли.

Витебск - Марко Сити, 18.00.

Солигорск - 19.00, около Парка четырех стихий.

Столбцы - 17.00, ул. Ленинская, Евроопт.