Расписание пикетов солидарности на пятницу, 19 июня

Расписание пикетов солидарности на пятницу, 19 июня5
- 19.06.2020, 11:37
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Где сегодня можно поддержать кандидатов протеста.
Расписание легальных пикетов в поддержку альтернативных претендентов в президенты на пятницу, 19 июня, опубликовал телеграм-канал «Народнай грамады»:
Жлобин - 19 июня в 19.00. Кафе на площади напротив Городского дома культуры (ул. Первомайская). Жители Жлобина собираются попить кофе в поддержку политзаключенных.
Гомель - ЦИРК, ул. Советская 27, 16.00. Сбор подписей.
Бобруйск - 17.00 , ул.Минская 103 (Мегатоп). Сбор подписей.
Брест - ул. Советская, кинотеатр Беларусь, 19.00.
Барановичи. С18.00 до 19.00. Ул. Ленина, д.2 (у фонтана).
Пинск - кафе «Молоко», ул. Первомайская, 26, 17:00
Молодечно 19:00 у входа в городской парк (место еще может измениться).
Гродно - 17.00, Советская площадь. Сбор подписей.
Лида - 18 00, Дом Торговли. Лидчане планируют растянуться в очередь от Кургана до Дома Торговли.
Витебск - Марко Сити, 18.00.
Солигорск - 19.00, около Парка четырех стихий.
Столбцы - 17.00, ул. Ленинская, Евроопт.