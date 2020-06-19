Отдаленный российский регион стал «рекордсменом» по коронавирусу 1 19.06.2020, 11:53

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Эта республика догоняет Москву по количеству случаев заболевания COVID-19.

Пока Россия выходит из карантина и готовится к голосованию по Конституции, в Туве, наоборот, карантин вводят. По уровню заболеваемости населения республика вышла на второе место после Москвы. Что происходит в Туве, и почему республика перешла от «самоизоляции» к карантину, пишет «МБХ медиа».

Об ограничительных мерах, которые устанавливаются на две недели, в республике объявили 7 июня. Они называются именно карантином, привычный большинству россиян режим «самоизоляции» в Туве уже действовал с 30 марта. Тогда в республике не было ни одного зараженного коронавирусом. А по данным на 17 июня, Тува находится на втором месте после Москвы по количеству зараженных на 100 тысяч человек. В Москве этот показатель составляет 1677 зараженных на 100 тысяч населения, в Московской области — 685, в Туве — 858. Официально в Туве уровень заболеваемости почти в два раза выше, чем в Санкт-Петербурге, в четыре раза — чем в Дагестане. Cтатистика по заболеваемости в стране вызывает недоверие. По данным на 17 июня, в Туве было 2761 зараженных.

Эпидемия затронула первых лиц республики. Глава республики Шолбан Кара-оол и еще несколько чиновников госпитализированы с коронавирусом. Исполнять обязанности руководителя Тувы будет его первый заместитель Александр Брокерт. Также госпитализирован духовный лидер Тувы, буддийский лама Джампел Лодой.

Удивительно выглядит тувинская статистика по смертям от COVID-19. В Туве доля летальных исходов от общего числа заразившихся в 16 раз меньше, чем в Москве. В Туве этот показатель составляет 0,1%, в Москве — 1,6%. Как и в остальной России, такой низкий показатель летальности может объясняться указанием в эпикризе человека с COVID-19 основной причины смерти другого заболевания, например, хронического. Так, например, общее количество умерших с коронавирусом людей в Туве — 19, но в общероссийскую статистику смертей от коронавируса попало только трое. Остальные, как сообщает минздрав Тувы, скончались от основных тяжелых заболеваний: рака, инсульта, цирроза печени, острой сердечной недостаточности, болезни почек, кровоизлияния в мозг, а также «последствия автоаварии» и даже ожога.

В числе таких случаев оказалась смерть первого замминистра сельского хозяйства Тувы 47-летнего Ариса Саая. По словам главы Тувы, замминистра умер «из-за тяжелой формы пневмонии».

Глава республики связывает рост числа заражений с несоблюдением населением «самоизоляции». При этом одним из главных источников заражений он еще называет «внутрисемейные очаги». Для Тувы характерны многодетные семьи. Рождаемость в республике в два раза выше среднероссийской. Глава Тувы решил усилить контроль за соблюдением карантинных мер: вернуться к проверке разрешительных документов у людей на улице, а также автомобилей — «особенно для тех, кто без оснований курсирует между районами и в Кызыл». Еще — усилить контроль за соблюдением санитарных мер торговыми точками, парикмахерскими.

Глава республики активно ведет соцсети и отчитывается там о борьбе с коронавирусом. В комментариях к его постам жители пишут о невозможности пройти компьютерную томографию, необходимой для диагностики COVID-19, из-за очередей, о задержках с приездом скорой помощи — и других типичных для многих регионов проблемах в период эпидемии.