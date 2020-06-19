«В этом году белорусский народ воспользуется своим правом!» 5 19.06.2020, 12:31

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ФОТО: TUT.BY

А «Саша 3%» откровенно струсил.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Читатель телеграм-канала «Типичная Беларусь» поделился своими впечатлениями от акции:

«Когда совсем прижало, а жить стало невмоготу, люди вспомнили о том, что у них есть право голоса и они решают кому быть президентом, а кому нет.

Впервые за столько лет мы решили воспользоваться этим правом, а оказалось, что такая возможность у нас есть лишь на бумаге и воспользоваться ею нам не дают. Сколько раз Саша3% с экрана говорил о том, что «Вы мне только скажите, и я не буду баллотироваться»,»"я не буду держаться синими пальцами за трон». Было? А что в итоге? Струсил в честной борьбе побороться с оппонентами. Это не в поддавки шайбу гонять среди лизоблюдов!

Не знаю как вас, а меня бросает в дрожь только об одной мысли о том, что еще пять лет придется жить в этом болоте. Пять лет упущенных возможностей, еще пять лет деградации экономики, еще пять лет унижений с экранов, еще пять лет идиотских налогов и сборов, но самое ценное что мы теряем - это время. Мы стареем, а жизнь идет. Только у одних она проходит во дворцах и резиденциях, а другие живут от зарплаты до зарплаты и думают о том, как собрать ребенка в школу.

Саша3% может позакрывать всех кандидатов. Может остаться одним человеком в списке, но выборы он не выиграет. В этом году своим правом выбора воспользуется НАРОД!».