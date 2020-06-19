Минчанин: После вчерашнего «Саша 3%» явно спал в кошмарном бреду 1 19.06.2020, 12:07

3,908

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Нужно продолжать выходить – не только в столице, но и по всем городам.

Вчера в Минске прошел многотысячный Пикет солидарности. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

Участники акции протеста, прошедшей в Минске, пишут о том, что делать дальше, сообщает телеграм-канал "Баста!":

"Саша 3% после вчерашнего явно спал в кошмарном бреду и потерял половину нервов, - пишет минчанин. - Вчера мы показали ему лишь малую толику того, что мы можем. Мы обязательно будем собираться еще. Мы соберемся и в какой-то момент нас будет так много, что у Лукашенко просто не останется выбора. Он либо словит свой заветный инфаркт, либо сбежит, поджав хвост, а после этого мы наконец-то будем жить.

Давайте продолжать выходить – не только в Минске, но и по всем городам. Просто собираться, знакомиться друг с другом, разговаривать, делиться хорошим настроением и верой в победу.

После вчерашнего мне не стыдно за себя и за людей, я понял, что вместе мы можем многое, а таракан ведь на самом деле один".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.