закрыть
19 июня 2020, пятница, 14:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Археолог нашел сокровища из Киево-Печерской Лавры, считавшиеся утерянными

4
  • 19.06.2020, 12:47
  • 4,570
Археолог нашел сокровища из Киево-Печерской Лавры, считавшиеся утерянными
Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Ценные предметы были вывезены из Киева большевиками в 30-х годах ХХ столетия.

Археолог Тимур Бобровский обнаружил в каталоге Государственного исторического музея Москвы десятки предметов, которые в 30-х годах были вывезены из Киево-Печерского музея-заповедника и считались безвозвратно утерянными. Об этом он сообщил в Facebook, пишет korrespondent.net.

Бобровский сообщил, что в 2001 году хранитель фондов Киево-Печерского заповедника Григорий Полюшко издал монографию Потерянные сокровища лаврского музея с каталогом драгоценных вещей, которые советские власти передали из фондов музея в Гохран СССР.

Бобровский сообщил, что он сравнил фотографии из "каталога Полюшко" с каталогом на сайте московского музея.

"Из 119 предметов, указанных в каталоге по данным 1930-х гг., мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 "киевских" вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции", - сообщил археолог.

Это были богослужебные предметы, реквизированные в 1920-х годах. В Гохран ценности изымались под предлогом "надежного хранения".


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов!
Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина
Прощание с тремя процентами
Прощание с тремя процентами Ирина Халип
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша